Смородская - о Соболеве: «Бедного мальчика замучили в последнее время»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о негативе к новичку петербургского «Зенита» Александру Соболеву.
«Очень хорошо, что Соболев поучаствовал в забитом мяче. Это очень позитивный момент. Считаю, что бедного мальчика замучили в последнее время. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».
Во время кубкового матча с казанским «Рубином» (2:0) фанаты «Зенита» выкрикивали в адрес Соболева оскорбительные кричалки. В прошедшей встрече 27-летний нападающий отметился результативной передачей.
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