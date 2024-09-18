Смородская - о Соболеве: «Бедного мальчика замучили в последнее время»

«Очень хорошо, что Соболев поучаствовал в забитом мяче. Это очень позитивный момент. Считаю, что бедного мальчика замучили в последнее время. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».