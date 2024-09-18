Каборе объяснил гегемонию «Зенита» в России

Экс-футболист «Краснодара» Шарль Каборе поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в российском чемпионате.
«Зенит» находится на другом уровне, потому что много иностранных игроков и много бразильцев. Уровень команды высок. Поэтому каждый год мы смотрим на «Зенит» как фаворита РПЛ», - передает слова Каборе Metaratings.ru.
Напомним, что петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата страны подопечные Сергея Семака занимают первое место после восьми туров.
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