Колыванов: «Краснодар» будет бороться за чемпионство до конца»

«Краснодар» в Кубке и чемпионате играет хорошо. Не удивляют результаты. Молодцы! Время покажет, сможет ли Мусаев довести «Краснодар» до чемпионства. Точно будут бороться до конца», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».