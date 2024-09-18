Колыванов: «Краснодар» будет бороться за чемпионство до конца»

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.
«Краснодар» в Кубке и чемпионате играет хорошо. Не удивляют результаты. Молодцы! Время покажет, сможет ли Мусаев довести «Краснодар» до чемпионства. Точно будут бороться до конца», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».
Напомним, что сегодня, 18 сентября, краснодарский клуб сыграет против ЦСКА в группе Кубка России.
После восьми туров Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева набрали 18 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.
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