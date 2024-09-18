Веллитон: «Очень хотел играть за сборную России»

Бразильский нападающий Веллитон, долгое время игравший в российском чемпионате за столичный «Спартак», заявил, что хотел выступать за национальную сборную России.

«Я очень хотел играть за сборную России. Но я не знаю, почему этого не случилось», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Веллитон играл за «красно-белых» с 2007 по 2014 год. В общей сложности нападающий поучаствовал в 133 встречах, в которых отметился 61 голом и 19 результативными передачами.

По итогам восьми туров РПЛ «Спартак» набрал 15 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.