Масалитин: «ЦСКА должен прервать серию из поражений в матчах с «Краснодаром»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящей встрече «армейцев» с «Краснодаром» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА должен прервать серию из поражений в матчах с «Краснодаром». На эту игру команда может выйти основным составом. Здесь и сейчас надо начинать побеждать», - приводятся слова Масалитина на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало противостояния запланировано в 19:00 по московскому времени.