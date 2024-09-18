Ари рассказал о драке с Эменике

Бывший форвард «Спартака» Ари рассказал о драке с партнером по команде Эммануэлем Эменике. По словам нападающего это произошло во время одного из тренировочных занятий. Об этом Ари рассказал «Спорт-Экспрессу».

«У нас действительно была драка с Эменике на тренировке. Он назвал меня «шоколадкой». Я пошутил, назвал его «гориллой», а он воспринял это всерьез. Подрались и не общались два дня, а потом мы помирились», - поведал бразильский нападающий.

Ари принял участие за «красно-белых» в 98 играх, отличившись 33 забитыми мячами. Также в карьере форвард выступал за «Краснодар», «Локомотив» и другие клубы. В 2017 году получил российское гражданство.

Эммануэль Эменике представлял «Спартак» с 2011 по 2013 год. Нигериец сыграл в 49 матчах, забив 24 гола. Также нападающий выступал за «Фенербахче», «Вест Хэм» и другие клубы.

«Спартак» в нынешнем розыгрыше первенства России занимает 5 место, набрав после 8 матчей 15 баллов.