Агент: «Если будет играть Сулейманов, то и голы будут»

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы форварда московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, высказался о положении своего клиента в стане «железнодорожников».
«Если будет играть Сулейманов, то и голы будут. Пока больше играет другой нападающий, которого считают основным. Они вправе так считать, но у меня своё мнение на этот счёт», - передает слова агента Metaratings.ru.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний центрфорвард провел восемь поединков, в которых не отметился результативными действиями. По итогам восьми туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
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