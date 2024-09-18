Чистяков обратился к фанатам «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после победы над казанским «Рубином» в кубковом матче. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:0, а футболист отметился забитым мячом.
«Это нереальные эмоции и ощущения, когда полный вираж поддерживает. Я понимаю, почему они так сделали - хотели меня поддержать. Хочу сказать им слова благодарности. Спасибо, я с вами!» - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».
Стоит отметить, что Чистяков забил первый гол с осени 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.
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