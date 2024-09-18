Чистяков обратился к фанатам «Зенита»

«Это нереальные эмоции и ощущения, когда полный вираж поддерживает. Я понимаю, почему они так сделали - хотели меня поддержать. Хочу сказать им слова благодарности. Спасибо, я с вами!» - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».