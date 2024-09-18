Веллитон назвал трёх лучших партнёров по «Спартаку»

Экс-нападающий московского «Спартака» Веллитон в разговоре с журналистами назвал трех лучших партнеров по столичному коллективу.

«Павлюченко, Алекс и Баженов», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Веллитон защищал цвета российского топ-клуба с 2007 по 2014 год. В общей сложности форвард поучаствовал в 133 поединках, в которых отметился 61 забитым мячом и 19 голевыми передачами. В прошлом году он объявил о завершении карьеры.

После восьми туров чемпионата России спартаковцы набрали 15 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.