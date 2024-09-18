Алдонин высказался о матче ЦСКА против «Краснодара»

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о кубковой встрече между «армейцами» и «Краснодаром».

«Если у ЦСКА будет оптимальный состав, то за счёт организованной игры в атаке и обороне вполне реально обыграть «Краснодар» дома. Да и в выездном матче во втором тайме преимущество перешло под контроль ЦСКА», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

ЦСКА примет «Краснодар» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 18 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.