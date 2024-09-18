Ещенко высказался об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал оскорбления со стороны фанатов петербургского «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева.
«Думаю, Соболев ожидал, что будет такая реакция. Но он принял решение, и это его выбор. Сможет ли он доказать болельщикам «Зенита», что он свой? Это будет зависеть от него», - приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Александр подписал с действующим чемпионом России трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон.
Бан пользователя