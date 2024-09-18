Гришин рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Краснодар»

В матче Кубка России московский ЦСКА на домашнем стадионе примет «Краснодар». Об этом поединке поделился мыслями бывший футболист «армейского» клуба Александр Гришин.

«Будет интересная игра с «Краснодаром», потому что клуб прививает атакующий футбол и не будет активен в обороне. При хорошей поддержке будет топовая игра со стороны ЦСКА», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок ЦСКА против «Краснодара» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.