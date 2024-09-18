Мор назвал фаворита матча ЦСКА - «Краснодар»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о предстоящем кубковом поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром».
«Я бы не сказал, что у ЦСКА есть проблемы в матчах с «Краснодаром». Да, «армейцам» тяжело с этой командой на выезде, но всё, что касается игр в Москве, - проблем нет. Вижу «армейцев» в качестве фаворитов», - поделился мыслями Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Поединок состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.
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