Мор назвал фаворита матча ЦСКА - «Краснодар»

«Я бы не сказал, что у ЦСКА есть проблемы в матчах с «Краснодаром». Да, «армейцам» тяжело с этой командой на выезде, но всё, что касается игр в Москве, - проблем нет. Вижу «армейцев» в качестве фаворитов», - поделился мыслями Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».