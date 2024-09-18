Силкин оценил футбол «Спартака» при Станковиче

«Спартак» начал чемпионат очень хорошо. Но у каждой команды будут ямы. У всех команд есть взлeты и падения, сейчас они попали в такую не очень хорошую полосу. Но команда показывает неплохой футбол», - приводит слова специалиста Legalbet.