Силкин оценил футбол «Спартака» при Станковиче

Экс-рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре столичного «Спартака» на старте сезона-2024/2025.
«Спартак» начал чемпионат очень хорошо. Но у каждой команды будут ямы. У всех команд есть взлeты и падения, сейчас они попали в такую не очень хорошую полосу. Но команда показывает неплохой футбол», - приводит слова специалиста Legalbet.
После восьми туров чемпионата России спартаковцы набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем поединке «красно-белые» на домашнем поле померяются силами с «Динамо». Столичное дерби пройдет 22 сентября.
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