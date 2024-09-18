Роберто Фернандес назвал цель «Динамо»

Парагвайский легионер «Динамо» Роберто Фернандес высказался о своем состоянии после повреждения.
«Я набираю форму и стараюсь становиться лучше. Хочу совершенствоваться в каждом матче, на каждой тренировке. Говоря о целях команды - будем и дальше сражаться за лидирующие позиции», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После восьми туров чемпионата России «Динамо» набрало 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре очка. В следующем матче «бело-голубые» встретятся со «Спартаком».
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