Канчельскис с вероятностью 99% назвал следующего чемпиона РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен в очередном чемпионстве петербургского «Зенита».
«Зенит» на дистанции сильнее всех. Тут и состав, и фактор Семака, который уже давно в клубе. «Зенит» подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятностью 99%», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».
По итогам восьми туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 20 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на два очка.
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