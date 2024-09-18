Канчельскис с вероятностью 99% назвал следующего чемпиона РПЛ

«Зенит» на дистанции сильнее всех. Тут и состав, и фактор Семака, который уже давно в клубе. «Зенит» подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятностью 99%», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».