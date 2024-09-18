Газзаев отметил один из летних трансферов ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выделил один из летних трансферов «армейского» клуба.
«Они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист. Так еще и результативный, что он показал еще в «Сочи», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что московский клуб арендовал нападающего у «Сочи» с правом выкупа.
По итогам восьми туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Марко Николича встретятся с казанским «Рубином».
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