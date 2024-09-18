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Бубнов: «Соболев пока не игрок старта «Зенита»

18 Сентября 2024 • 08:55 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в дебютных матчах за петербургский «Зенит».

«Соболев пока не игрок стартового состава, ему надо набирать. Единственное, что могу сказать: после потерь с таким рвением он в «Спартаке» никогда так не отбирал мячи», - передает слова эксперта Sportbox.

Во вчерашнем кубковом поединке с казанским «Рубином» (2:0) 27-летний нападающий отметился результативной передачей. Соболев пополнил ряды петербургского клуба минувшим летом, подписав контракт по схеме «3+1».

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