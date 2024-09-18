Соболев: «У «Зенита» второе имя – чемпион»

Центральный нападающий «Зенита» Александр Соболев дал очередной комментарий по переходу в стан «сине-бело-голубых».
«Я пришёл в клуб, который шесть раз подряд завоевал чемпионство. Мотивация всегда запредельная. У этого клуба второе имя - чемпион. Я всё понимаю», - передает слова 27-летнего форварда «Чемпионат».
Александр сменил московский «Спартак» на петербургский клуб в летнее трансферное окно. Форвард подписал с «Зенитом» трехлетний трудовой договор с возможностью продления на один сезон.
Во вчерашнем кубковом матче с «Рубином» Соболев отметился голевой передачей.
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