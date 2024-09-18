Аршавин оценил шансы Батракова стать хорошим игроком

Бывший нападающий сборной России, а ныне сотрудник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.
«Батраков очень хорошо оснащён технически. Он везде успевает, здорово читает игру, всё исполняет. У Батракова есть все данные, чтобы стать хорошим игроком», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в десяти поединках «железнодорожников». Батраков записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до середины 2027.
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