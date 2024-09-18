В «Акроне» прокомментировали переход Дзюбы

Арам Задоян, являющийся спортивным директором тольяттинского «Акрона», высказался о трансфере известного центрфорварда Артёма Дзюбы.
«Безусловно, каждый трансфер подвергается большому анализу. Артём сохраняет очень сложные и важные мячи для команды. А в самой атаке его продуктивность покажет статистика», - приводят слова функционера «Известия».
Напомним, что Дзюба пополнил ряды новичка Российской премьер-лиги в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до окончания нынешнего сезона. В дебютной игре за «Акрон» 36-летний нападающий отметился результативной передачей.
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