Лукин высказался о работе Николича в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о работе нового главного тренера команды Марко Николича. Сербский специалист возглавил «армейцев» минувшим летом, сменив Владимира Федотова.
«Тренировочный процесс стал намного интенсивнее: у нас нет занятий, где мы просто бегаем без мяча, они все у нас игровые. Все упражнения направлены на игровые ситуации, такого у нас не было», - передает слова футболиста пресс-служба «армейского» клуба.
В последнем поединке ЦСКА на своем поле встречался с петербургским «Зенитом» и потерпел поражение со счетом 0:1. После этой неудачи «армейцы» с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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