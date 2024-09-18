Лукин высказался о работе Николича в ЦСКА

«Тренировочный процесс стал намного интенсивнее: у нас нет занятий, где мы просто бегаем без мяча, они все у нас игровые. Все упражнения направлены на игровые ситуации, такого у нас не было», - передает слова футболиста пресс-служба «армейского» клуба.