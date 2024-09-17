​Тарханов: «Юсупов поможет «Уралу»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением по поводу возможного перехода в команду Артура Юсупова из «Химок». По мнению Тарханова, футболист наделён определённым мастерством и точно сможет помочь команде из Екатеринбурга, если об его трансфере удастся договориться.

- Юсупов - мастеровитый парень. Он может помочь «Уралу». В середине поля у них есть проблемы, - цитирует слова Александра Тарханова Rusfootball.info.

Напомним, что между делом «Урал» опустился в Первую лигу российского чемпионата, где после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице.