​Балахнин: «Приглашать Дзюбу уже нет смысла»

Найдя себе новый клуб, 36-летний Артём Дзюба набрался оптимизма и даже намекнул на желание вернуться в сборную России, которую успешно представлял в прошлом, в том числе и на домашнем чемпионате мира 2018 года. Дзюба не видит особой проблемы в своём физическом состоянии и готов сыграть в товарищеских матчах против сборных Гватемалы и Камбоджи. Но бывший тренер российской сборной Сергей Балахнин скептически относится к такому сценарию:

- Наверное, уже нет смысла его приглашать, объективно. С другой стороны, кто только не привлекался в сборной России, наверно легче сказать, кто привлекался, чем не привлекался. Я не вижу смысла его не приглашать. Просто очередная злая шутка от Дзюбы, - цитирует слова Балахника Vprognoze.ru.