Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Неправы оба - и Лунёв, и Кузнецов»

17 Сентября 2024 • 23:32 Комментировать

Бывший игрок питерского  «Зенита» Максим Деменко высказался по поводу конфликта, возникшего после слов голкипера московского «Динамо»Андрея Лунёва, который пренебрежительно высказался по поводу Медалиги.

Лунёв считает, что играть со сборной Медиалиги лишено смысла - «это бред», по его словам. Такое мнение задело наставника 2DROTS Дмитрия Кузнецова, который назвал Лунёва «неудачником». Рассудить их решил Деменко:

- Я считаю, что здесь не правы оба – Лунёв и Кузнецов. Если говорить о сборной России и Медиалиги, то эти матчи вообще не должны быть. При всём уважении, ну ни в одной стране нет такого, чтобы Медиалига играла со сборной, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов Максим Деменко Андрей Лунёв 2DROTS ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
17 Сентября
23:54 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Юсупов поможет «Уралу»
23:48 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Приглашать Дзюбу уже нет смысла»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Неправы оба - и Лунёв, и Кузнецов»
23:08 · Кубок России
Рахимов: «Чтобы нивелировать разницу с «Зенитом», нам нужно ещё работать»
22:55 · Кубок России
Семак объяснил тройную замену в перерыве
22:54 · Россия. Премьер-лига
В агентстве прокомментировали интерес к Леандро Андраде из России эксклюзив
22:51 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Локомотив» интересовались звездой «Карабаха» слухи
22:46 · Кубок России
Семак: «Очень хороший и качественный матч»
22:45 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Не жду от «Ювентуса» результатов в Лиге чемпионов»
22:37 · Кубок России
Семак: «Глушенков иногда работает с общей группой»
22:31 · Кубок России
Семак - о кричалках в адрес Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться»
22:06 · Кубок России
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России
21:50 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ отказался от покупки Мойзеса из ЦСКА слухи
21:39 · Кубок России
Чистяков забил первый гол за три года
21:38 · Россия. Премьер-лига
Овечкин рассказал, какой российский игрок мог бы усилить «Динамо»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» порвал крестообразные связки
20:49 · Россия. Премьер-лига
Мантуан оформил первое голевое действие в новом сезоне
20:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лисакович: Сейчас многие команды претендуют на выход в РПЛ
20:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Соболев уже точно не уедет в европейский клуб
20:35 · Россия. Премьер-лига
Соболев оформил первое голевое действие за «Зенит»
20:09 · Кубок России
Соболев дебютировал на «Газпром Арене» в качестве игрока «Зенита»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «Я без раздумий решился на переезд»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Гонду – о Питере: «Покорил с первого взгляда»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Гонду сделал выбор между Месси и Марадоной
19:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев вернул в состав «Алании» одного из авторитетов клуба
Все новости
Рекомендуем