Деменко: «Неправы оба - и Лунёв, и Кузнецов»

Бывший игрок питерского «Зенита» Максим Деменко высказался по поводу конфликта, возникшего после слов голкипера московского «Динамо»Андрея Лунёва, который пренебрежительно высказался по поводу Медалиги.

Лунёв считает, что играть со сборной Медиалиги лишено смысла - «это бред», по его словам. Такое мнение задело наставника 2DROTS Дмитрия Кузнецова, который назвал Лунёва «неудачником». Рассудить их решил Деменко:

- Я считаю, что здесь не правы оба – Лунёв и Кузнецов. Если говорить о сборной России и Медиалиги, то эти матчи вообще не должны быть. При всём уважении, ну ни в одной стране нет такого, чтобы Медиалига играла со сборной, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.