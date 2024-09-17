В футбольном агентстве специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали слухи об интересе российских клубов к вингеру «Карабаха» Леандро Андраде. 24-летний игрок атаки выступает за азербайджанский топ-клуб на протяжении трёх последних лет.

«Интерес был, но говорить о деталях уже нет смысла, как мы понимаем, трансферное окно в России уже закрыто», - ответили в FIA Football нашему корреспонденту.

Андраде связывает длительный контракт с «Карабахом», заканчивается он только летом 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста из Кабо-Верде в 1,5 млн евро, в этом сезоне у него три гола в 11 матчах.

«Динамо» и «Локомотив» интересовались звездой «Карабаха»