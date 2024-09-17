Минувшим летом московские «Динамо» и «Локомотив» интересовались 24-летним вингером «Карабаха» Леандро Андраде. Новостью об этом делится в телеграм-канале Иван Карпов, ссылаясь на другого журналиста.

Оба клуба спорили между собой за возможность подписать игрока из Кабо-Верде, но в итоге он остался в Азербайджане. А зимой 2024 года футболиста связывали с «Краснодаром».

Андраде 24 года, с 2022 года он выступает за национальную сборную Кабо-Верде. В «Карабахе» оказался после трансфера из болгарского клуба «Черно море» в 2021 году. В этом сезоне у него в 11 матчах во всех турнирах три гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.