​Дьяков: «Не жду от «Ювентуса» результатов в Лиге чемпионов»

Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, но бывший российский футболист Виталий Дьяков не верит в то, что «Ювентус» далеко пойдёт в нынешнем сезоне самого престижного клубного европейского турнира. По его словам, команда слишком молода и неопытна.

- Пока непонятно, что ждать от команды сейчас. «Ювентус» на перспективу сейчас, пришли молодые игроки, «команда будущего». Не жду каких-то результатов в Лиге чемпионов. Если только выйдут в 1/8 или 1/4 тоже будет хорошо, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В последний раз «Ювентус» побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году.