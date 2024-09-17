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​Дьяков: «Не жду от «Ювентуса» результатов в Лиге чемпионов»

17 Сентября 2024 • 22:45 Комментировать

Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, но бывший российский футболист Виталий Дьяков не верит в то, что «Ювентус» далеко пойдёт в нынешнем сезоне самого престижного клубного европейского турнира. По его словам, команда слишком молода и неопытна.

- Пока непонятно, что ждать от команды сейчас. «Ювентус» на перспективу сейчас, пришли молодые игроки, «команда будущего». Не жду каких-то результатов в Лиге чемпионов. Если только выйдут в 1/8 или 1/4 тоже будет хорошо, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В последний раз «Ювентус» побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Виталий Дьяков
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