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Клуб РПЛ отказался от покупки Мойзеса из ЦСКА слухи

17 Сентября 2024 • 21:50 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.09 19:00

В летнее трансферное окно бразильский защитник ЦСКА Мойзес мог покинуть клуб.

Как утверждает Legalbet, услуги 29-летнего футболиста были предложены «Локомотиву», но «железнодорожники» отказались от покупки бразильца из-за высокой стоимости. По данным источника, ЦСКА был готов отпустить Мойзеса за пять миллионов евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.

Действующий трудовой договор Мойзеса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре с половиной миллиона евро.

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