В летнее трансферное окно бразильский защитник ЦСКА Мойзес мог покинуть клуб.

Как утверждает Legalbet, услуги 29-летнего футболиста были предложены «Локомотиву», но «железнодорожники» отказались от покупки бразильца из-за высокой стоимости. По данным источника, ЦСКА был готов отпустить Мойзеса за пять миллионов евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.

Действующий трудовой договор Мойзеса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре с половиной миллиона евро.