Овечкин рассказал, какой российский игрок мог бы усилить «Динамо»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, какой российский футболист мог бы усилить московское «Динамо», за которое он болеет.

«Тяжело сказать. Есть много хороших футболистов. Может быть, Максим Глушенков, он классно играл на старте чемпионата», — цитирует Овечкина «Советский спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно 25-летний Глушенков покинул «Локомотив» и стал игроком «Зенита».

В составе «сине-бело-голубых» нападающий появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, забил девять голов и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 11 миллионов евро.