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Игрок «Ростова» порвал крестообразные связки

17 Сентября 2024 • 21:26 Комментировать
Ростов
...
Динамо Махачкала
22.09 16:30

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани получил серьёзную травму.

Напомним, 19-летний футболист травмировался в игре восьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (0:2).

Как стало известно порталу «РБ Спорт», у Эль-Аскалани диагностирован разрыв крестообразной связки. По информации источника, в ближайшее время будет назначена дата операции.

В нынешнем сезоне египтянин принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Эль-Аскалани с «Ростовом» рассчитан до конца 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Эяд Эль-Аскалани

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