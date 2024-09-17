Игрок «Ростова» порвал крестообразные связки

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани получил серьёзную травму.

Напомним, 19-летний футболист травмировался в игре восьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (0:2).

Как стало известно порталу «РБ Спорт», у Эль-Аскалани диагностирован разрыв крестообразной связки. По информации источника, в ближайшее время будет назначена дата операции.

В нынешнем сезоне египтянин принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Эль-Аскалани с «Ростовом» рассчитан до конца 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.