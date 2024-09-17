Мантуан оформил первое голевое действие в новом сезоне

Вечером вторника питерский «Зенит» принимает «Рубин» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Счёт матча открыт был на 26-й минуте, забил гол бразилец «Зенита» Густаво Мантуан с передачи Александра Соболева.

Для Густаво этот гол стал первым голевым действием в рамках нового футбольного сезона. В прошлый раз Мантуан отличался 25 мая в «золотом» матче «Зенита» против «Ростова» (2:1). Тогда он забил дончанам гол. С тех пор во всех матчах нового сезона во всех турнирах Мантуан не забивал и не отличался голевыми передачами.

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