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Канчельскис: Соболев уже точно не уедет в европейский клуб

17 Сентября 2024 • 20:37 Комментировать
Зенит
...
Факел
21.09 16:30

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переезде форварда «Зенита» Александра Соболева в Европу.

«Если он сейчас не покинул РПЛ, значит, он уже точно не уедет. «Зенит» — удобный клуб для российских футболистов, раз туда все идут и продолжают идти», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, игроки идут в «Зенит» не за трофеями, а за большими деньгами.

Напомним, в конце августа 27-летний Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». С новым клубом форвард заключил трехлетний трудовой договор.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 млн евро.

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