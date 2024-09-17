Канчельскис: Соболев уже точно не уедет в европейский клуб

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переезде форварда «Зенита» Александра Соболева в Европу.

«Если он сейчас не покинул РПЛ, значит, он уже точно не уедет. «Зенит» — удобный клуб для российских футболистов, раз туда все идут и продолжают идти», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, игроки идут в «Зенит» не за трофеями, а за большими деньгами.

Напомним, в конце августа 27-летний Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». С новым клубом форвард заключил трехлетний трудовой договор.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 млн евро.