Соболев оформил первое голевое действие за «Зенит»

Новичок питерского «Зенита» Александр Соболев отметился первым голевым действием за свой новый клуб. Он оформил голевую передачу на Густаво Мантуана.

Случилось это на 26-й минуте матча «Зенит» - «Рубин» в рамках группового этапа Кубка России. Соболев своей передачей точно вывел Мантуана один на один с Артуром Нигматуллиным, бразилец успешно обыграл оппонента.

По итогу комбинации «Зенит» открыл счёт игры и повёл – 1:0. Текстовую трансляцию этого матча проводит наш портал, в разгаре первая половина игры.

Напомним, что дебютировал за «Зенит» Соболев в восьмом туре РПЛ в игре против ЦСКА (1:0).