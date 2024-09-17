Гонду: «Я без раздумий решился на переезд»

Новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду заявил, что без раздумий решился на переезд в Россию из Аргентины прошедшим летом.

«Без раздумий решился на переезд. Очень обрадовался переходу, я знал о размерах, важности и значении клуба в Европе. А также знал, что тут играли многие аргентинские футболисты», - говорит Гонду для пресс-службы «Зенита».

Напомним, что Гонду перебрался в Россию из «Аргентинос Хуниорс». 23-летний нападающий уже забил три гола за «Зенит». Также футболист выступал за олимпийскую сборную Аргентины.

Ранее Гонду высказался о самом Санкт-Петербурге и впечатлении, которое город на него произвёл.