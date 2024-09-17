Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гонду – о Питере: «Покорил с первого взгляда»

17 Сентября 2024 • 19:44 Комментировать

Новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о городе, в котором ему предстоит жить – Санкт-Петербурге.

«Город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда! Мы с моей девушкой очень довольны, понемногу осваиваемся и изучаем прогулочные маршруты», - заявил легионер пресс-службе «Зенита».

Напомним, что Гонду – 23-летний аргентинский форвард, перешедший в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» прошедшим летом. В двух матчах он уже отметился тремя голами за новый клуб, дважды – в ворота «Пари НН» и один раз – в ворота московского ЦСКА.

Вечером «Зенит» принимает дома «Рубин» в Кубке России. Текстовая трансляция матча – у нас на портале.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лусиано Гонду
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028
Спортивные новости
«Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
20:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Соболев уже точно не уедет в европейский клуб
20:35 · Россия. Премьер-лига
Соболев оформил первое голевое действие за «Зенит»
20:09 · Кубок России
Соболев дебютировал на «Газпром Арене» в качестве игрока «Зенита»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «Я без раздумий решился на переезд»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Гонду – о Питере: «Покорил с первого взгляда»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Гонду сделал выбор между Месси и Марадоной
19:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев вернул в состав «Алании» одного из авторитетов клуба
19:34 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков ответил, сколько ещё будет играть Акинфеев
19:30 · Кубок России
«Зенит» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:19 · Россия. Премьер-лига
Одоевский признался, что хочет остаться в «Ростове»
19:10 · Кубок России
Соболев – в основе «Зенита» на кубковый матч с «Рубином»
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Канчельскис пожелал удачи Гогниеву
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Прогресса по возвращению Ильи в состав нет»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агкацев высказался о серии «Краснодара»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку» в пару к Барко
17:47 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Это точно не тот «Краснодар», который хочет видеть Галицкий, но результат пока хороший»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Если «Зенит» заплатит за Батракова 20 миллионов, то пусть забирает» — Сенников
17:30 · Россия. Премьер-лига
Гольдман высказался о выборе Дзюбой номера в «Акроне»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Пальцев оценил тренерский уровень Карпина
17:14 · Россия. Премьер-лига
Гришин – о Давиле: «Нельзя заставить футболиста играть»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Попов – о дебюте Дзюбы за «Акрон»: «Пешеход, сыграл ужасно»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «ЦСКА с Николичем будет только прибавлять»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Радимов прокомментировал дебют Соболева в «Зените»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Радимов дал неутешительный прогноз по «Динамо» из Москвы
16:27 · Россия. Премьер-лига
Веллитон рассказал, кем бы хотел поработать в сегодняшнем «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем