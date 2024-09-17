Гонду – о Питере: «Покорил с первого взгляда»

Новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о городе, в котором ему предстоит жить – Санкт-Петербурге.

«Город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда! Мы с моей девушкой очень довольны, понемногу осваиваемся и изучаем прогулочные маршруты», - заявил легионер пресс-службе «Зенита».

Напомним, что Гонду – 23-летний аргентинский форвард, перешедший в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» прошедшим летом. В двух матчах он уже отметился тремя голами за новый клуб, дважды – в ворота «Пари НН» и один раз – в ворота московского ЦСКА.

Вечером «Зенит» принимает дома «Рубин» в Кубке России. Текстовая трансляция матча – у нас на портале.