Форвард «Зенита» Гонду сделал выбор между Месси и Марадоной

Летний новичок «Зенита», нападающий Лусиано Гонду, ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим аргентинским игроком за всю историю.

«Могу назвать двоих – ​Марадону и Месси? Если надо выбрать одного, то по возрасту мне ближе Лео. Но так – ​двое», - слова Гонду приводит пресс-служба «Зенита».

Гонду отметил, что в Аргентине сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны в последнее время немного поутихли.

Напомним, что за «Зенит» Лусиано Гонду успел провести два официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт три гола.

Во вторник «Зенит» проведёт кубковый матч против «Рубина», не пропустите текстовую трансляцию.