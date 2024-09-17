Рыжиков ответил, сколько ещё будет играть Акинфеев

Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков ответил на вопрос, сколько ещё будет играть в футбол страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Это лучше спросите у Игорька. Сколько его душе угодно, столько пусть и играет. Я только за это», - цитирует Рыжикова «Чемпионат».

Напомним, что весной 38-летний Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Трудовое соглашение вратаря с московским клубом рассчитано до середины 2026 года.

За ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года. На текущий момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на семь зачётных баллов.