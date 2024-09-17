Одоевский признался, что хочет остаться в «Ростове»

Голкипер «Ростова» Даниил Одоевский ответил на вопрос о своём будущем.

В летнее трансферное окно 21-летний футболист перебрался из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.

«Мое желание — играть. В целом, неважно где. Но в целом, я бы, конечно, хотел остаться в «Ростове», — цитирует Одоевского «РБ Спорт».

В составе донского клуба голкипер принял участие в пяти играх с учетом всех турниров, пропустил семь голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Одоевского с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 500 тысяч евро.