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Одоевский признался, что хочет остаться в «Ростове»

17 Сентября 2024 • 19:19 Комментировать
Ростов
...
Динамо Махачкала
22.09 16:30

Голкипер «Ростова» Даниил Одоевский ответил на вопрос о своём будущем.

В летнее трансферное окно 21-летний футболист перебрался из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.

«Мое желание — играть. В целом, неважно где. Но в целом, я бы, конечно, хотел остаться в «Ростове», — цитирует Одоевского «РБ Спорт».

В составе донского клуба голкипер принял участие в пяти играх с учетом всех турниров, пропустил семь голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Одоевского с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 500 тысяч евро.

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Зенит Ростов Даниил Одоевский ещё теги

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