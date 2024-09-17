Агент Помазуна: «Прогресса по возвращению Ильи в состав нет»

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о текущем положении вратаря в клубе. Напомним, что ранее Помазун был отстранён от тренировок в армейском клубе.

«Прогресса никакого нет. Я не разговаривал с руководством, но спортивный директор команды сказал, что его вернут. Мне этого достаточно», - говорит Сафонов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун конкурирует в ЦСКА с двумя другими голкиперами - Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом. Последние несколько лет Илья играл в Екатеринбурге за «Урал».

Напомним, что ЦСКА отстранил голкипера от тренировок после слов о «Спартаке».