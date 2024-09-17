Агкацев высказался о серии «Краснодара»

«Краснодар» выиграл семь последних матчей во всех соревнованиях. Комментарий по поводу результатов дал голкипер команды Станислав Агкацев.

«У нас был хороший август, но Мурад Олегович [Мусаев] нам постоянно говорит, что мы не должны жить прошлым. Нужно так же продолжать идти от игры к игре. Особо не обращаем на такое [выступление] внимание», - цитирует Агкацева «РБ Спорт».

Вратарь отметил, что «Краснодару» нужно продолжать стараться набирать очки в каждом матче.

На этой неделе «Краснодар» проведёт сразу два матча – против ЦСКА в Кубке России (18 сентября) и против «Акрона» в Премьер-лиге (21 сентября). Обе игры для «быков» будут выездными.

Отметим, что в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» сейчас занимает второе место.