Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку» в пару к Барко

Российский тренер Владислав Радимов поделился мнением о том, какой футболист нужен московскому «Спартаку» в пару к Эсекьелю Барко.

«Спартаку» в пару к Барко нужен игрок, который будет выводить мяч из обороны. Ну, а-ля Вендел в «Зените», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Барко присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В составе «красно-белых» аргентинец принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи.

После восьми туров «Спартак» находится на пятой позиции в РПЛ, набрав 15 очков.