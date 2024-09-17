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Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку» в пару к Барко

17 Сентября 2024 • 17:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Российский тренер Владислав Радимов поделился мнением о том, какой футболист нужен московскому «Спартаку» в пару к Эсекьелю Барко.

«Спартаку» в пару к Барко нужен игрок, который будет выводить мяч из обороны. Ну, а-ля Вендел в «Зените», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Барко присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В составе «красно-белых» аргентинец принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи.

После восьми туров «Спартак» находится на пятой позиции в РПЛ, набрав 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Эсекьель Барко ещё теги

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