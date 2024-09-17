Радимов: «Это точно не тот «Краснодар», который хочет видеть Галицкий, но результат пока хороший»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов оценил выступления «Краснодара». Как известно, на выходных команда Мурада Мусаева в южном дерби обыграла «Ростов» на своём поле со счётом 2:0.

«Краснодар» хорош. «Краснодар» знает, что делать. Это не тот «Краснодар», который хочет Галицкий, точно. Галицкий хочет более яркой игры, это факт, но сам результат-то пока хороший», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

После восьми сыгранных туров «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиге. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на два очка.

В ближайшем туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет против «Акрона» на выезде.