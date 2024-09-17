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«Если «Зенит» заплатит за Батракова 20 миллионов, то пусть забирает» — Сенников

17 Сентября 2024 • 17:41 Комментировать
Зенит
...
Факел
21.09 16:30

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе полузащитника «красно-зелёных» Алексея Батракова в «Зенит».

«Если «Зенит» предложит за Батракова 20 миллионов – пусть берет, для «Локомотива» это будет отличная сделка», — заявил Сенников Metaratings.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 19-летний полузащитник забил пять мячей и оформил пять ассистов в восьми сыгранных встречах.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 700 тысяч евро.

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