«Если «Зенит» заплатит за Батракова 20 миллионов, то пусть забирает» — Сенников

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе полузащитника «красно-зелёных» Алексея Батракова в «Зенит».

«Если «Зенит» предложит за Батракова 20 миллионов – пусть берет, для «Локомотива» это будет отличная сделка», — заявил Сенников Metaratings.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 19-летний полузащитник забил пять мячей и оформил пять ассистов в восьми сыгранных встречах.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 700 тысяч евро.