Гольдман высказался о выборе Дзюбой номера в «Акроне»

На прошлой неделе Артём Дзюба стал игроком «Акрона», подписав контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025. В новой команде Дзюба взял номер 24. Представитель игрока Леонид Гольдман дал комментарий на этот счёт. В «Акроне» номер 22, который является для Дзюбы самым любимым, ранее занял Никита Баранок.

«Артём уже по-доброму подколол парня, когда тот вернулся из молодёжной сборной Беларуси. Конечно, Дзюба хотел 22-й, но 24-й для Артема тоже не чужой – он выступал под ним в Туле», - цитирует Гольдмана Sport24.

В то же время Гольдман отметил, что Дзюба не мог договориться о получении номера 22, поскольку регламент РПЛ не предусматривает смену номера после заявки. Словом, Баранок не мог отдать игровой номер Дзюбе.

В дебютном матче за «Акрон» 36-летний Артём Дзюба отдал голевой пас.