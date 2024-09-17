Пальцев оценил тренерский уровень Карпина

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о рулевом сборной России Валерии Карпине. Стоит напомнить, что в сентябре Пальцев дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в товарищеском матче против Вьетнама (победа 3:0).

«Для меня это один из лучших тренеров в стране. Честь поработать с ним даже такой короткий срок. Есть стремление работать с ним ещё больше», - цитирует Пальцева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в следующий раз сборная России соберётся в октябре. Имена соперников российской национальной команды по товарищеским матчам на следующем сборе будут объявлены позже.