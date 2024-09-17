Гришин – о Давиле: «Нельзя заставить футболиста играть»

Бывший игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался об уже бывшем форварде «армейцев» Викторе Давиле. Он продолжит карьеру в Мексике в известном клубе «Америка».
«Он не хочет играть за ЦСКА, правильно сделали, что отпустили игрока. Нельзя заставить футболиста играть», - делится Гришин с «Чемпионатом».
Как он добавил, продажа устроила обе стороны.
«8 млн евро — большая сумма. А футбол — это бизнес, и хорошо, что ЦСКА заработал на продаже игроков деньги», - заключил Гришин.
Вместо Давилы ЦСКА взял из «Сочи» венесуэльского страйкера Сауля Гуарирапу.
Напомним, что провёл в ЦСКА Давила один сезон. Перебрался в Москву он из Мексики летом 2023 года.
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