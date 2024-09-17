Попов – о дебюте Дзюбы за «Акрон»: «Пешеход, сыграл ужасно»

В прошедшие выходные форвард Артём Дзюба дебютировал за тольяттинский «Акрон». Нападающий пополнил новичка РПЛ в статусе свободного агента.

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов не в восторге от дебюта Артёма за новый клуб в карьере.

«Ужасно сыграл, пешеход. Специально смотрел матч. Я не знаю, будут ли у «Акрона» ещё соперники, где они будут вести 2:0, чтобы его выпустить на поле. Он просто не двигается по полю», - делится Попов для Legalbet.

Напомним, что Дзюба пришёл в «Акрон» свободным агентом, заключив годичный контракт. В дебютном матче Дзюбы клуб из Самарской области дома разгромил «Химки» - 3:0.