Наумов: «ЦСКА с Николичем будет только прибавлять»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предвидит будущий прогресс московского ЦСКА под руководством сербского тренера Марко Николича.

«ЦСКА будет прибавлять, ведь мы знаем, как работает Николич. Уже чувствуется рука Марко — команда выглядит всё лучше», - цитирует Наумова «Чемпионат».

Как добавил Наумов, в свежем матче с «Зенитом» «армейцам «просто не повезло.

«Если первым забивает «Зенит», потом сложно отыграться. У команды более сбалансированная игра», - добавляет Наумов.

Напомним, что по итогу восьми прошедших туров сезона Российской премьер-лиги ЦСКА идёт на шестом месте с 13 очками. В восьмом туре «армейцы» дома проиграли питерскому «Зениту» с минимальным счётом.

Николич возглавляет ЦСКА с прошедшего лета. Он сменил на посту Владимира Федотова.