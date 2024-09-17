Радимов прокомментировал дебют Соболева в «Зените»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о дебюте Александра Соболева в «Зените». Нападающий впервые сыграл за «сине-бело-голубых» на официальном уровне в матче против ЦСКА. Питерцы победили на выезде со счётом 1:0, но Соболев не забил. Он вышел в стартовом составе и был заменён по ходу второго тайма.

«Первый матч, он ничего не сделал, но команда выиграла. Но если Соболев хочет играть в стартовом в составе, то надо делать больше. Вот так вот скажу», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно 27-летний Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака».